محمد صلاح يفاجئ الهلال والنصر والاتحاد بـ"قرار تاريخي" .. اختار هذا الفريق فقط!

حسم قراره بـ"اختيار" هذا الفريق فقط!

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حسم النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، قراره النهائي؛ بشأن "الانتقال" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

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صلاح تلقى عرضًا من صندوق الاستثمارات السعودي؛ للانتقال إلى دوري روشن، في الميركاتو الصيفي الحالي أو القادم؛ وسط ارتباط اسمه بناديي الاتحاد والهلال، قبل دخول النصر في الصفقة، مؤخرًا.

وفي هذا السياق.. أخبر النجم المصري البالغ من العمر 31 سنة، صندوق الاستثمارات السعودي، بـ"رفضه" فكرة اللعب في دوري روشن السعودي "نهائيًا".

ونقلت صحيفة "الميدان الرياضي"، عن مصادر مقربة من محمد صلاح، بأن اللاعب قرر "الاعتزال"، داخل صفوف ليفربول، مغلقًا الباب أمام الانتقال إلى السعودية أو أي فريقٍ أوروبي آخر.

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وكشفت المصادر، عن أن صلاح، يرغب في استكمال مسلسل نجاحاته مع العملاق الإنجليزي؛ لمواسم أخرى قادمة، بل والاعتزال داخل جدران الأنفيلد، إن أمكن ذلك.

جدير بالذكر أن محمد صلاح، يلعب في صفوف ليفربول منذ صيف 2017، عندما انتقل إليه قادمًا من نادي روما الإيطالي، مسجلًا 186 هدفًا وصانعًا 79 آخرين، خلال 305 مباريات رسمية في مختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت.

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