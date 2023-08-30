"محمد صلاح يغادر ليفربول إلى الاتحاد في الأسبوع الحالي" .. وشرط وحيد يؤجل الصفقة ليناير

كواليس جديدة في صفقة محمد صلاح

SHAHID

لا حديث بين جماهير نادي الاتحاد السعودي حاليًا؛ إلا على مصير صفقة النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الاتحاد يحاول منذ بداية الميركاتو الصيفي الحالي، التعاقد مع صلاح "31 سنة"؛ وسط تضارب في الأنباء، بشأن اقتراب الصفقة، أو استحالة إتمامها بشكل رسمي.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عن محاولة اتحادية جديدة؛ لإتمام صفقة صلاح، قبل أيام قليلة للغاية، من إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

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وأعلن جاليتي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وصول وفد جديد من نادي الاتحاد، إلى مدينة ليفربول؛ لمحاولة إقناع النادي والألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول، بـ"الاستغناء" عن النجم المصري.

ومن ناحيتها.. زفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، بشرى سارة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بقلعة العميد، بشأن اقتراب حسم صفقة محمد صلاح.

ونقلت الصحيفة عن الإعلامي الرياضي جان آج فيورتوفت، إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول، خلال الأسبوع الحالي، واصفًا العرض الاتحادي بأنه "لا يقاوم".

وقال فيورتوفت: "صلاح سيغادر على الأرجح، بنهاية الأسبوع الحالي.. كلوب لا يريد أن يخسر اللاعب؛ لكن العرض المقدم للنادي، ضخم للغاية".

أما الإعلامي الرياضي جيمس بيرس، أشار إلى إمكانية تأجيل صفقة انتقال نجم ليفربول إلى الاتحاد، لفترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024".

وأوضح بيرس في تصريحات لبرنامج "في المرمى"، أنه إذا لم يتفق الاتحاد وليفربول على الصفقة، قبل يوم 1 سبتمبر القادم؛ وهو موعد إغلاق باب الانتقالات في أوروبا؛ فإن صلاح لن يرحل في الصيف الحالي، على الرغم من أن الميركاتو في السعودية، سيستمر حتى السابع من نفس الشهر.

واختتم الإعلامي الرياضي تصريحاته؛ بالقول: "وقتها.. صلاح سيغادر في صيف عام 2024، أو في يناير القادم؛ إذا ابتعد ليفربول، عن المنافسة على الألقاب والبطولات".

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