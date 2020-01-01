ما هو رقم هنري وشيرر الذي يحاول محمد صلاح تحقيقه؟

مع عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ستكون الفرصة سانحة لمحمد صلاح نجم ليفربول ليعادل رقم قياسي للأسطورتين تيري هنري وآلان شيرر، فما هو هذا الرقم

يستعد ليفربول لاستئناف ما تبقى له من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بدايةً من يوم الأحد المقبل بمباراة قوية أمام إيفرتون، وبعودة البريميرليج، تعود آمال محمد صلاح لترتفع ويستمر سعيه في مواصلة تحقيق الأرقام القياسية، وهو الآن على بعد أميال قليلة من رقم قياسي تاريخي آخر.

ويحتاج الريدز إلى تحقيق 6 نقاط من 9 مباريات متبقية لإعلانه وتنصيبه بطلًا للبريميرليج بعد غياب دام 30 عامًا عن هذه المنصة على وجه التحديد، المهمة تبدو سهلة لكتيبة يورجن كلوب التي عاشت واحدًا من أفضل مواسمها المحلية على الإطلاق.

لم تكن بداية محمد صلاح للموسم على ما يُرام وحظيّ بانتقادات هائلة بعد تراجع مستوياته إلى حد ما، لكن مع بداية الدور الثاني استفاق الملك المصري بصورة ملحوظة، والأرقام تؤكد ذلك بتسجيله 6 أهداف في آخر 8 مباريات بالدوري قبل التوقف في مارس بسبب فيروس كورونا.

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في هذا التقرير سنتعرف على الرقم القياسي الذي يود صلاح كسره والذي يحمل اسمي آلان شيرر وتيري هنري.

ما هو رقم هنري وشيرر الذي يحاول محمد صلاح تحقيقه؟

يود محمد صلاح أن يحقق لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020، ليكون بذلك صاحب الحذاء الذهبي للعام الثالث على التوالي، وهو إنجاز لم يتمكن من تحقيقه سوى تيري هنري مع آرسنال وآلان شيرر بقميص نيوكاسل.

لا يتصدر الفرعون المصري جدول ترتيب هدافي البريميرليج لهذا الموسم حاليًا، حيث سجل 16 هدفًا بينما يأتي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، في صدارة الترتيب برصيد 19 هدفًا.

منافسة كبيرة تنتظر صلاح بعد العودة، فيأتي قبله أيضًا مهاجم آرسنال بيير أوباميانج بتسجيله لـ17 هدفًا، وهو من قاسم المصري في العام الماضي الحذاء الذهبي، وكذلك الحال لساديو ماني أيضًا، لكن السنغالي سجل 14 هدفًا في هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

الترتيب اللاعب الأهداف 1 جيمي فاردي - ليستر سيتي 19 2 بيير إيميريك أوباميانج - آرسنال 17 =3 سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي 16 =3 محمد صلاح - ليفربول 16 5 داني إنجز - ساوثامبتون 15 =6 ساديو ماني - ليفربول 14 =6 ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد 14 =8 تامي أبراهام - تشيلسي 13 =8 دومينيك كالفرت ليوين - إيفرتون 13 =8 راؤول خيمينيز - ولفرهامبتون 13 11 رحيم ستيرلينج - مانشستر سيتي 12 =12 هاري كين - توتنهام 11 =12 أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد 11 =12 تيمو بوكي - نوريتش سيتي 11 =12 كريس وود - بيرنلي 11 =16 جابرييل جيسوس - مانشستر سيتي 10 =16 ريتشارلسون - إيفرتون 10 =18 كيفن دي بروينه - مانشستر سيتي 9 =18 سون هيونج مين - توتنهام 9 =20 ديلي آلي - توتنهام 8 =20 جوردان آيو - كريستال بالاس 8 =20 روبيرتو فيرمينو - ليفربول 8 =20 نيل موباي - برايتون 8 =20 كالوم ويلسون - بورنموث 8

ما هي المباريات المتبقية لمحمد صلاح وما هي فرصه في معادلة هذا الرقم؟

يلعب ليفربول ديربي الميرسيسايد مع إيفرتون ثم يُلاقي كريستال بالاس ومانشستر سيتي وأستون فيلا وبرايتون وبيرنلي وآرسنال وتشيلسي وأخيرًا نيوكاسل يونايتد.

ووفقًا لأداء صلاح في مباريات الذهاب لهذا الموسم أمام تلك الفرق، فإنه تمكن فقط من تسجيل 3 أهداف أمامهم، في المقابل أن سجل ماني 7 أهداف.

يحتاج صلاح حاليًا إلى عاملين، الأول يعتمد على نفسه بأن يسجل أكبر قدر ممكن من الأهداف، والثاني في أن يتوقف جيمي فاردي عن التسجيل، بالفعل قبل أزمة كورونا تراجع مستوى الدولي الإنجليزي كثيرًا، لكن لا أحد يعلم كيف سيكون الحال بعد العودة.

ما هو عدد أهداف محمد صلاح بقميص ليفربول؟

منذ أن انضم صلاح إلى ليفربول عام 2017 قادمًا من روما وخاض بقميص كتيبة كلوب 144 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 94 هدفًا وصناعة 37 آخرين.

في موسم 2017-2018 أحرز صلاح 32 هدفًا في البريميرليج وتوّج هدافًا للبطولة، كما أحرز 10 أهداف بدوري أبطال أوروبا وهدف في ملحق التأهل له، وهدف آخر في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليكون الإجمالي 44 هدفًا.

أما في موسم 2018-2019 فسجل 22 هدفًا في الدوري و5 بدوري أبطال أوروبا، ليكون إجمالي ما سجله 27 هدفًا، وعلى صعيد هذا الموسم، فسجل صلاح 16 هدفًا محليًا و4 في دوري الأبطال ليكون الإجمالي 20 هدفًا.