"تحداني في الشطرنج وفزت عليه بفخ صغير" .. مشجع ليفربول يكشف كواليس مباراته النارية ضد محمد صلاح

النجم المصري "مُدمن" للعبة الملوك

كشف أحد مشجعي فريق ليفربول، عن كواليس اللقاء الذي جمعه بأسطورة الريدز محمد صلاح، في مباراة للشطرنج "اللعبة المُفضلة للنجم المصري".

محمد صلاح كان قد تحدث مسبقًا في حديث مع شبكة "سكاي سبورت" عن ولعه بخوض مباريات الشطرنج على الإنترنت، أمام منافسين لا يعرفون حقيقة شخصيته، مشيرًا إلى أنه لديه تصنيف عالٍ يبلغ 1400 على موقع (chess.com) وأنه يتمنى في يوم من الأيام أن يواجه أسطورة الشطرنج ماجنوس كارلسن.

وروى أحد المشجعين، في مقطع فيديو لقناة بودكاست " meninblazers"، القصة المذهلة لكيفية لقائه بصلاح خلال جولة ليفربول التحضيرية في الولايات المتحدة، ودخوله في مباراة فردية أمام النجم المصري بلعبة الشطرنج، قائلًا: "التقيت مو في ستاربكس في بيتسبرج (مدينة بولاية بنسلفانيا)، بينما كان يقضي وقتًا مع كورتيس جونز ودومينيك سوبوسلاي وعضو من الطاقم الفني للريدز".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "رفعت لوحة شطرنج وحولت الشاشة من على بعد 20 قدمًا تقريبًا من مقعدي نحوه. كان يتحدث إلى مدرب لياقة بدنية أو شيء من هذا القبيل وعندما تواصل معي بصريًا ورأى اللوحة، ابتسم على الفور ودعاني للعب، فقبلت على الفور، ليرد النجم المصري: (أخبرني باسم المستخدم الخاص بك)".

وتابع مشجع ليفربول: "ذهبت وأمسكت بهاتف محمد صلاح وأضفت نفسي على موقع Chess.com، وبعد أن غادروا وصعدوا إلى غرفتهم في الفندق بدقيقتين فقط تلقيت تحديًا: (محمد صلاح يريد أن يلعب معك مباراة شطرنج خاطفة)".

وأردف: "كنت متوترًا للغاية وقلبي كان ينبض بسرعة، صلاح كان لطيفًا جدًا معي وعندما رآني لاحقًا في بهو الفندق بجوار المقهى، قال: (لقد لعبت مباراة رائعة، لقد لعبت جيدًا جدًا)".

وواصل المشجع: بعد أن عدت إلى منزلي من العمل، دخلت على موقع Chess.com، لأرى هل صلاح متصل باللعبة أم لا، وكان متاحًا بالفعل، ثم تحداني في لعبة شطرنج مرة أخرى. كان معدل ضربات القلب مرتفعًا للغاية، وتغلبت عليه بفخ صغير، وفزت بالملكة".

وختم: "خضت المباراة بتوتر وأصبت بالذعر وقفزت من السيارة بعد الفوز، ولم يصدقني أحد، لذا لا أتفاخر بذلك. بالنسبة لي، هذا هو الارتباط الخاص بمحمد صلاح".