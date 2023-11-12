محمد صلاح محركه الفعلي .. أنياب هالاند الحقيقية تظهر ضد تشيلسي والفضل للفرعون المصري!

هالاند تحت تأثير محمد صلاح...

انتهت قمة مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي، بين تشيلسي ومانشستر سيتي، بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج.

وبالرغم من التعادل إلا أن مانشستر سيتي انفرد بصدارة ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما استمر تشيلسي في تذبذب النتائج ووصل إلى النقطة 16 في المركز العاشر.

وشهدت المباراة مشاركة، إرلينج هالاند في المباراة بأكملها وتألقه مع سيتي، وتسجيله هدفين ابتعد بهما عن أقرب ملاحقيه في سباق صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

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ماذا قدم هالاند أمام تشيلسي؟

محمد صلاح المحرك الفعلي لهالاند

النجم النرويجي، هذا الموسم ربما لا يقدم الأفضل لديه ولكنه مازال هداف الدوري الإنجليزي، بعد انقضاء ثلث الموسم حتى الآن وبأقل مجهود، على عكس الموسم الماضي، كانت غريزته التهديفية لا يمكن إيقافها.

البعض توقع أن يكون هالاند قد تعرض إلى حالة تشبع، واكتفى لما حققه من إنجازات في الموسم الماضي، ولكن اللاعب على فترات يثبت أنه من أفضل الهدافين في العالم، ولكنه يحتاج إلى من يحركه ويمنحه الدافع المناسب، ولا يوجد أفضل من منافسه محمد صلاح لفعل ذلك.

الفرعون المصري، منافس هالاند المباشر على لقب هداف الدوري، وبمرور الجولات يشتعل الصراع بينهما، وكما ذكرنا سابقًا هالاند يحتاج إلى دافع، ولا يوجد أفضل من صلاح ليكون ذلك الدافع.

شاهدنا اليوم محمد صلاح يتألق أمام برينتفورد، ويضيق الخناق على هالاند بهدفين، ليشعر النجم النرويجي بالقلق حول صدارته ويتوهج أمام تشيلسي ويقدم مستويات لم يظهر بها من عدة مباريات.

شاهدنا اليوم هالاند يسجل هدفين، وكاد أن يخطف الهاتريك بتسديدة صاروخية في الشوط الأول، لولا تألق سانشيز حارس مرمى البلوز، بالإضافة إلى ظهوره المميز في العديد من اللقطات بتمريرات مميزة، وصناعة فرصة خطيرة في المباراة.