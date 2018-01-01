الاتحاد الانجليزي يكشف موقف صلاح من الإيقاف أمام أرسنال ومانشستر سيتي

بعض الشبهات أثيرت حول قيام صلاح بالتمثيل وإمكانية تعرضه للإيقاف لمدة مباراتين

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن موقف محمد صلاح الجناح المحترف في صفوف ليفربول من الإيقاف.

صلاح حصل على ركلة جزاء مثيرة للجدل، في المواجهة التي فاز بها الريدز على نيوكاسل 4/0 أمس الأربعاء بالدوري الإنجليزي.

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العديد من التكهنات انتشرت حول إمكانية تعرض صلاح للإيقاف، في حالة ثبوت قيامه بالتمثيل والتحايل على الحكم.

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اللجنة التأديبية للاتحاد الإنجليزي درست اللقطة التي وقعت في الدقيقة 47، من المباراة المقامة بالجولة التاسعة عشر من البريميرليج.

قيام صلاح بالتمثيل كان سيدفع اللجنة لإيقافه لمدة مباراتين، ليغيب عن مواجهتي الريدز ضد أرسنال ومانشستر سيتي.

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ومع ذلك أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن صلاح لن يتعرض لأي عقوبة، لعدم ثبوت قيامه بالتحايل أوخرق قوانين اللعبة.

وتعطي هذه الأنباء دفعة قوية لليفربول، قبل مباراته السبت القادم ضد أرسنال، وهو على صدارة البريميرليج بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه توتنهام.