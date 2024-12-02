فيديو | الهدوء والثقة .. محمد صلاح يُثير الإعجاب بتصرفه قبل تنفيذ ركلة الجزاء أمام مانشستر سيتي

النجم المصري قدم مباراة رائعة يوم أمس الأحد

لفت محمد صلاح أنظار الجميع خلال مواجهة فريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس الأحد، سواء بأدائه الممتاز أو تصريحاته النارية عقب اللقاء أو تصرفه الغريب قبل تنفيذه ركلة الجزاء.

صلاح قاد الريدز للإطاحة بالسيتي على ملعب آنفيلد بهدفين نظيفين، صنع الأول منهما وسجل الثاني بنفسه من ركلة جزاء، بعدما كان قد أهدر واحدة ضد ريال مدريد في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

النجم المصري عبر جيدًا عن مدى الهدوء والثقة التي يتحلى بهما قبل تنفيذ ركلة الجزاء، رغم أنها ضد فريق صعب في مباراة حاسمة وبعد إهداره للأخيرة، إذ أخذ يُداعب الكرة مرارًا وتكرارًا فيما كان منافسه كايل ووكر يُناقش ويُجادل الحكم حول قرار احتساب ركلة الجزاء.

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اللقطة التي انتشرت على مدى واسع في منصات التواصل الاجتماعي نالت إعجاب العديد من المشجعين والمنافسين، وقد رأوا أنها تُعبر عن قوة شخصية اللاعب وعقليته وقوة ثقته بنفسه.

يُشار إلى أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه وهما تشيلسي وآرسنال صاحبي الـ25 نقطة لكل منهما.