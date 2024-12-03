ناصر الخليفي يكشف حقيقة رغبة باريس سان جيرمان بالتعاقد مع محمد صلاح

الإشاعات كثيرة حول مستقبل النجم المصري

كشف ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان عن حقيقة رغبة ناديه في التعاقد مع المصري محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

النجم المصري لم يُجدد حتى الآن عقده مع ليفربول، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد كشف في تصريحات صحفية أخيرة متكررة أنه بات أقرب للرحيل منه للبقاء مع النادي الإنجليزي.

التقارير الصحفية المتابعة تتحدث منذ عدة أسابيع عن انتقال صلاح للدوري الأمريكي وخاصة السعودي، لكن الأيام الأخيرة شهدت أخبارًا ربطته بارتداء قميص باريس سان جيرمان، حتى أن صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت ترحيبه بالأمر خلال مفاوضات أجراها مع النادي العاصمي في فرنسا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الخليفي نفى تمامًا وجود أي رغبة لديهم في ضم صلاح، قائلًا لقناة سكاي سبورت الألمانية "ليس صحيحًا أبدًا أننا نريد ضم صلاح، هو لاعب مذهل ومدهش بالطبع لكن، ولأكون صريحًا، فنحن لا نأخذ التعاقد معه بعين الاعتبار".

أتم "ندرك تمامًا أن أي نادٍ في العالم سيُحب أن يتواجد صلاح ضمن صفوفه، لكن تلك الإشاعات ببساطة ليست صحيحة".

يُشار إلى أن صلاح يحظى بموسم ممتاز مع الريدز في الدوري الإنجليزي، إذ سجل 11 هدفًا وصنع 7 خلال 13 مباراة.