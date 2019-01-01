محمد صلاح: أحلم بالفوز بدوري الأبطال، لكن ليفربول يُريد البريميرليج

اللاعب يتحدث كذلك عن حظوظ مصر في أفريقيا ومثله الأعلى

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال محمد صلاح بأنه يُفضل الفوز بدوري أبطال أوروبا واصفًا إياه بالبطولة الأكبر في كرة القدم، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أن ناديه ليفربول وجماهيره يمنحون كل الأولوية للفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وعقد اللاعب مؤتمرًا صحفيًا في مدينة ليفربول بمناسبة تعيينه سفيرًا لبنك الإسكندرية المصري، وقد بدأ حديثه بوصف المنافسة مع مانشستر سيتي على لقب البريميرليج بالصعبة، خاصة في المرحلة الحالية التي لا يُمكن بها تعويض النقاط المهدرة، مضيفًا "المنافسة صعبة جدًا، لدينا الآن 8 مباريات نريد الفوز بها جميعًا ومن ثم انتظار سقوطهم في مباراة لنفوز باللقب. لدينا ولديهم مباريات صعبة. نحن نؤمن بقدرتنا على الفوز باللقب من بداية الموسم، ومازلنا نؤمن بهذا".

وردًا على سؤالٍ حول مثله الأعلى في الحياة وكرة القدم، أجاب المصري "مثلي الأعلى هم الثلاثي زيدان وتوتي ورونالدو، كنت أتابعهم وأنا صغير وأحلم باللعب معهم، وسعيد جدًا باللعب بجوار توتي في روما. بالنسبة للحياة، أي شخص ناجح يُعد مثلًا أعلًى بالنسبة لي، لا يوجد شخص محدد لكني أتابع كل الناجحين وأحاول أخذ أي ميزة لديهم. أحاول التعلم كثيرًا وأحب القراءة والتعلم أكثر وأكثر".

الفائزون والخاسرون من عودة زيدان لريال مدريد

وعند سؤاله عن البطولة الأهم بالنسبة له بين البريميرليج ودوري الأبطال، قال الجناح المصري "بالنسبة لي، الحلم الأهم والأكبر في كرة القدم هو الفوز بدوري الأبطال، لكن بالنسبة للنادي والمدينة والجماهير هنا فالفوز بلقب الدوري هو الحلم الكبير والهدف الأهم، وأنا مستعد للتضحية بهدفي من أجلهم، لكننا نتمنى الفوز باللقبين ونعمل على هذا".

أتم صلاح مؤكدًا أن المنتخب المصري لا يدخل بطولة أمم أفريقيا القادمة على ملعبه سوى بطموح الفوز بها، لكن مؤكدًا في نفس الوقت صعوبة الأمر نظرًا لقلة خبرات بعض اللاعبين وعدم اعتيادهم اللعب تحت الضغط.