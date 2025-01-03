"لهذا السبب منحت فينيسيوس صوتي في الكرة الذهبية"

شدد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، على ثقته في أنه اللاعب الأفضل في العالم في الوقت الحالي، كاشفًا عن السبب وراء الاتجاه لتعلم اللغة الإسبانية مؤخرًا وأفضل صديق له داخل عالم كرة القدم.

ويقضي محمد صلاح (32 عامًا)، موسمًا مذهلًا مع ليفربول، حيث لعب 26 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة، ليضع الريدز على قمة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بفارق كبير عن ملاحقيه.

وأجرى صلاح مقابلة صحفية مع شبكة "TNT SPORTS"، قائلًا: "أشعر أنني الأفضل في العالم، إنه أمر صعب بالنسبة للناس لأنهم يملكون تفضيلات مختلفة، لكن في عقلي أرى نفسي دائمًا الأفضل، وأحاول أن أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق ومن أجل نفسي أيضًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة في الفوز بالبطولات مع ليفربول، وهذا الأمر يعود للعمل الجيد الذي يقوم به الفريق، أنا أشارك في تسجيل الأهداف وفي الهجوم بشكل عام، لذا أشعر بثقة عالية دائمًا وآمل أن يستمر الأمر على هذا النحو حتى نهاية الموسم".

وتطرق النجم المصري للحديث عن اختياره للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في اختياره للأفضل بحفل الكرة الذهبية، قائلًا: "اخترت فيني لأنه لاعب جيد للغاية، إنه يتحسن كل عام وآمل أن يستمر في القيام بأشياء جيدة له ولبلاده، ونعم هو لاعب جيد لذلك قمت بالتصويت له".

وكشف صلاح عن السر وراء تعلمه اللغة الإسبانية، قائلًا: "تعلمت القليل من الإسبانية فقط، وهذا لا يعني أنني أخطط للعيش في إسبانيا إطلاقًا".

وسئل صلاح عن "أفضل صديق له في عالم كرة القدم"، ليرد بدون تردد: "أنا وإيدن هازارد صديقان حميمان للغاية ونستمتع بوقتنا سويًا دائمًا، لكنني قريب من كوستاس تسيميكاس، دومينيك سوبوسلاي، فان ديك أيضًا، كنا معًا لمدة 8 سنوات لذلك لدينا الكثير من الاحترام لبعضنا البعض".

وواصل: "أنا أحب أرنولد كثيرًا لكنه مجنون! لا يحب التحدث لكنني أحبه. روبرتسون يتحدث أكثر، وترينت يستمع أكثر لكن كلاهما يفعل ما يريد".

وختم "مو" بالتأكيد على أن قدوته الأولى في كرة القدم هو النجم البرازيلي رونالدو "الظاهرة"، قائلًا: "قدوتي هو رونالدو نازاريو، أقول زيدان وتوتي أيضًا، ولكن رونالدو (نازاريو) يأتي الأول دائمًا، لأنه لاعب استثنائي".