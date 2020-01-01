ما هو أكثر فريق سجل محمد صلاح في شباكه؟

تألق محمد صلاح منذ عودته للدوري الإنجيلزي من بوابة ليفربول وأصبح أحد أكثر اللاعبين تسجيلاً في الدوري الإنجليزي، فمن هو ضحية صلاح المفضلة؟

أحمد رضوان | تويتر

لا شك أن محمد صلاح أصبح واحدًا من أفضل اللاعبين العرب في التاريخ، وذلك بما حققه من أرقام وإنجازات لم يسبقه الكثير إليها، بل من الصعب أن تجد أحدًا قد وصل إليها من الأساس.

توهج صلاح منذ عودته للدوري الإنجيلزي بانضمامه لليفربول ، وذلك بعد مغامرة أولى في البريميرليج لم يكتب لها النجاح مع تشيلسي، والذي كان تحت إمرة جوزيه مورينيو في ذلك التوقيت وكان الفرعون أحد ضحاياه كما كان الحال لدي بروينه ولوكاكو وغيرهما في تلك الفترة.

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كسر محمد صلاح العديد من الأرقام مع الريدز وفاز بالعديد من البطولات، لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا الذي توج به وأصبح أحد اللاعبين العرب القلائل الذين رفعوا الكأس ذات الأذنين، لكن على ما يبدو أن طموح مو صلاح لا يوجد له حدود.

بالعودة لأرقام محمد صلاح مع ليفربول بل وحتى قبله سنجد رقم مهم يتساءل جماهيره عنه دائمًا، وهو الخاص بأكثر الفرق التي سجل في شباكها، وهنا يأتي دور جول لينقل لكم قائمة بضحايا صلاح المفضلة.

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من هو الضحية المفضلة لمحمد صلاح؟

لا يوجد فريق عانى من محمد صلاح أكثر من واتفورد الذي تلقى 8 أهدافٍ بأقدام الفرعون المصري، وهو نفس العدد الذي سجله في شباك بورنموث، لكن صلاح يمثل شبحًا للتنانين بسبب مباراة مخلدة في الذاكرة من الصعب نسيانها.

كانت هذه المباراة الثانية للفرعون المصري أمام الجولدن بويز، وهي مباراة الدور الثاني في الدوري الإنجليزي بين ليفربول وواتفورد، والتي انتهت بفوز الريدز بخماسيةٍ نظيفة سجل محمد صلاح 4 أهدافٍ منها.

أكثر الفرق التي سجل صلاح في شباكها: