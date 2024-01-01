"لا أؤمن بالخرافات ولكن!" .. محمد صلاح يكشف سر "فك نحس" ليفربول أمام نيوكاسل

"ليفربول لن يعاني بدوني" .. مو يتحدث كذلك عن غيابه خلال الفترة المقبلة عن الريدز..

ليلة رائعة قضاها المصري محمد صلاح؛ محترف ليفربول الإنجليزي، مع فريقه قبل التوجه لمعسكر منتخب بلاده، نجح خلالها في الفوز أمام نيوكاسل 4-2، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الريدز أسقطوا نيوكاسل بفضل ثنائية صلاح وهدفي كورتيس جونز وكودي جاكبو، في مباراة شهدت إهدار مو لضربة جزاء في الشوط الأول، قبل أن ينجح في المحاولة الثانية في الشوط الثاني.

وحول المباراة، قال صلاح خلال تصريحاته لقناة "سكاي سبورتس": "أنا هادئ وأحاول القيام بعملي على أفضل وجه، في ضربة الجزاء الأولى كنت مرتبكًا بعض الشيء بسبب تمركز حارس نيوكاسل، وبالفعل نجح في التصدي لي، لكن في الجزائية الثانية فعلت ما أفعله في التدريبات، ولقد نجحت".

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بسؤاله عن تشاؤمه من الحذاء الذي أهدر به الجزائية، علق: "نعم! لقد قمت بتغيير حذائي بين شوطي المباراة، أنا لا أؤمن بمثل هذه الخرافات، لكن ذهني كان مشغولًا بهذا الحذاء، لذا قررت استبداله، فأنا لا أحب مثل هذه الأفكار، فلم أسجل قط به، وتغييره ضمن لي التركيز ذهنيًا في اللقاء".

واختتم بالحديث عن غيابه عن الريدز خلال الفترة المقبلة للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2023: "أرغب في التتويج بلقب كأس إفريقيا، أنا متأكد من أن ليفربول سيحقق الانتصارات بدوني، فيمكن لأي لاعب أن يلعب في مركز، وأي منهم سيفعل مثلما أفعل، فلا مجال أمامي لرفض تمثيل المنتخب، الأمر يعني لي الكثير".

يذكر أن فوز الليلة رفع رصيد الريدز للنقطة 45 منفردين بصدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز التاسع.