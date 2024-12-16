"الفائز بجائزة الأفضل لم يتواجد!" .. محمد صلاح وثنائي الهلال والأهلي يزينون التشكيل الإفريقي المثالي لعام 2024

الكشف عن أفضل 11 لاعبًا إفريقيًا لعام 2024..

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن التشكيل المثالي للقارة السمراء في عام 2024؛ وذلك على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل.

قصر المؤتمرات في مدينة مراكش المغربية استضاف مساء اليوم الإثنين، حفل "كاف" لتوزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا، لعام 2024.

وشهد التشكيل المثالي للعام الحالي، والذي أعلن عنه الاتحاد الإفريقي؛ تواجد اثنين من نجوم دوري روشن السعودي للمحترفين.

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هذا الثنائي؛ هما خاليدو كوليبالي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وفرانك كيسييه، متوسط ميدان عملاق جدة الأهلي.

وزيّن النجم محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، التشكيل المثالي لقارة إفريقيا في عام 2024؛ على الرغم من استبعاده عن المنافسة على جميع الجوائز.

وفيما يلي.. التشكيل المثالي لقارة إفريقيا في عام 2024:

* حراسة المرمى: أندري أونانا "مانشستر يونايتد".

* خط الدفاع: تشانسيل مبيبمبا "مارسيليا" - خاليدو كوليبالي "الهلال" - أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان".

* خط الوسط: يفيس بيسوما "توتنهام" - سفيان أمرابط "فنربخشه" - فرانك كيسييه "الأهلي" - محمد قدوس "وست هام يونايتد".

* خط الهجوم: أديمولا لوكمان "أتالانتا" - فيكتور أوسيمين "جلطة سراي" - محمد صلاح "ليفربول".

المثير في الأمر أن رونوين ويليامز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز، خرج من التشكيل المثالي لعام 2024؛ على الرغم من فوزه بجائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب داخل قارة إفريقيا؛ حيث تواجد أونانا بدلًا منه.

جدير بالذكر أن أديمولا لوكمان، جناح أيسر نادي أتالانتا، توّج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024؛ خاصة بعد دوره الكبير في قيادة فريقه للقب الدوري الأوروبي، الموسم الرياضي الماضي، حيث سجل 3 أهداف "هاتريك" في المباراة النهائية، ضد باير ليفركوزن.