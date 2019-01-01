مفاجأة - مدرب السودان: منحت صوتي لصلاح وفيفا حوله لميسي

نجم منتخب مصر حصل على 26 صوتًا جعلته في المركز الرابع، في ظل عدم تصويت بلده له

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فجر الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش؛ المدير الفني لمنتخب السودان، مفاجأة من العيار الثقيل، متهمًا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتزوير صوته في حفل جائزة الأفضل بالعالم The Best.

الحفل أقيم أول أمس الإثنين، بمدينة ميلانو الإيطالية، وفاز بالجائزة الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم برشلونة الإسباني بـ46 نقطة، فيما حل الهولندي فان دايك؛ مدافع ليفربول الإنجليزي، ثانيًا بـ38 نقطة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ثالثًا بـ36 نقطة، أما المصري محمد صلاح؛ جناح ليفربول، فجاء رابعًا بـ26 نقطة، والسنغالي ساديو ماني؛ لاعب ليفربول، خامسًا بـ23 نقطة.

وقال المدرب الكرواتي، خلال تصريحاته لـ"العربية.نت": "القائمة التي نشرها الاتحاد الدولي بشأن تصويتي ليست صحيحة على الإطلاق، لقد اخترت صلاح في المركز الأول ثم ماني وثالثًا الفرنسي كيليان مبابي؛ لاعب باريس سان جيرمان".

وأضاف: "معي صورة لتصويتي الذي قمت بالتوقيع عليه مع الأمين العام للاتحاد السوداني، لكن لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك، فيفا حوّل صوتي إلى ميسي".

بحسب ما نشره الاتحاد الدولي فإن مدرب السودان اختار ميسي في المركز الأول ثم فان دايك ثم ساديو ماني.

وصاحب الحفل جدلًا واسعًا في مصر، حيث لم يعتمد الاتحاد الدولي أصوات قائد الفراعنة ومدربهم، بداعي إرسال التصويت عقب الفترة الزمنية المحددة، في الوقت الذي منح الصحفي المصري الوحيد المشارك بالتصويت، صوته إلى ساديو ماني.

في المقابل، قام صلاح بحذف كونه لاعبًا في منتخب مصر من حسابه الرسمي على "تويتر"، مما أثار غضب الجماهير، ليقوم هو بالتأكيد بعدها على حبه لبلده. (طالع التفاصيل)

بينما جاء الرد من الاتحاد المصري بالتأكيد على إرسال صوتي المدرب والقائد في الوقت المحدد، ليتم فتح تحقيق في الواقعة وإرسال استفسار للفيفا حول ما حدث. (طالع التفاصيل)