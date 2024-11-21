فيديو | "نجم مصري يلعب لليفربول؟" إليكم الإجابة الأغرب في التاريخ!

إجابة غريبة على أسهل سؤال ممكن

لو سألت أي شخص لديه فكرة عن كرة القدم، عن لاعب مصري يتواجد حاليًا في ليفربول، ستكون الإجابة واضحة للجميع بأنه محمد صلاح.

ولكن أحدهم في برنامج التلفزيون الواقعي "I'm a Celebrity " قرر الخروج بمفاجأة غير متوقعة، وذلك عن طريق إجابة قد تكون هي الأغرب على الإطلاق فيما يخص الأسئلة المتعلقة بالساحرة المستديرة.

مقدم البرنامج قال للشخص المُوجه له السؤال:"من هو اللاعب الذي ينتمي لأصول مصرية ويلعب في ليفربول؟"، لتكون الإجابة هي "جوزيه مورينيو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الإجابة تسببت في سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعجب الجميع من عدم معرفة هذا الشخص بصلاح، والخلط بينه والمدرب البرتغالي الذي يعتبر بعيدًا كل البعض عن جميع الصفات المذكورة.

ويعتبر الرابط الوحيد الذي يجمع بين مورينيو وصلاح، هو أنهما عملا معًا في تشيلسي، حيث انضم الدولي المصري للبلوز في 2014 قادمًا من بازل السويسري، ولكنه لم يثبت نفسه، لينتقل إلى فيورنتينا ثم روما قبل وصوله إلى ليفربول، والباقي مجرد تاريخ.

يذكر أن صلاح البالغ من العمر 32 سنة، يعيش واحدة من أفضل فتراته هذا الموسم مع ليفربول، بتسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهم في 17 مباراة بكل البطولات.