"اعتبروه محمد صلاح" .. تحذير لسعود عبدالحميد من عنصرية الإيطاليين ودعوة العرب لدعمه

نجم السعودية يبدأ مرحلة جديدة في مسيرته لكن هناك بعض المخاوف..

فتح سعود عبدالحميد؛ الظهير الأيمن السعودي، الباب من جديد للاحتراف الأوروبي أمام لاعبي المملكة، لكن أمامه مهمة صعبة للغاية، حذره منها الصحفي الرياضي جلال الزهراني.

نادي روما الإيطالي وقع اليوم الثلاثاء، عقود تعاقده رسميًا مع نجم الهلال حتى عام 2028، مقابل 2.5 مليون يورو، إذ لم يكن متبقٍ في عقده مع الزعيم إلا موسم واحد فقط.

تلك الخطوة الجديدة على النجوم السعوديين في السنوات الأخيرة، تبعها تحذيرات لسعود من عدة جوانب؛ إحداها هي العنصرية في الملاعب الإيطالية.

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في هذا الجانب، قال الزهراني خلال تصريحاته لبرنامج "الملاعب" الإذاعي: "سعود فرض نفسه بقوة، عليه التحضير بقوة لهذه الخطوة، اللعب في ملعب الأولمبيكو ليس سهلًا على الإطلاق، هو واحد من أصعب ملاعب العالم، يتسع لأكثر من 70 ألف متفرجًا، بجانب أن التعصب في إيطاليا عالٍ جدًا سواء بين لاتسيو وروما أو فرق الجنوب والشمال، هي دولة العنصرية قائمة بها، هناك عديد الحالات ضد أصحاب البشرة السمراء سواء لوكاكاو وأوسيمين وغيرهما".

وأضاف: "كيفية التحضير لهذه المرحلة مهمة جدًا، عليه التدرج، اللعب في روما صعب جدًا وجمهوره صعب جدًا، لا أريد أن أكون متشائمًا، لكن ربما تتم إعارته لمدة ستة أشهر كما تفعل أندية إيطاليا مع اللاعبين الجدد على المنطقة، المرافق لسعود عليه تحضيره جيدًا في كل هذه الجوانب".

على جانب آخر، أطلق الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل دعوة لكافة الجماهير العربية لدعم عبدالحميد، على غرار ما يحدث مع النجم المصري محمد صلاح؛ جناح ليفربول الإنجليزي.

وكتب المريسل عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "دعم سعود عبدالحميد واجب علينا جميعًا ليس كسعوديين فقط بل حتى أشقاءنا العرب، كما دعمنا محمد صلاح وكل نجم عربي يلعب في أوروبا".

واختتم: "بالتوفيق للكابتن سعود وبحول الله يقدم مستويات كبيرة تجعل هذه التجربة بداية الانطلاقة نحو الأندية الأوروبية الكبيرة".