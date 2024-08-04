“محمد صلاح مختلف”.. فريق بلجيكي بالدرجة الثانية يثير الجدل بسبب المصري!

الفريق البلجيكي يثير الجدل...

أثار فريق لوميل البلجيكي، الجدل بعد إعلانه التعاقد مع لاعب يدعى محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولمدة خمس سنوات.

ونشر الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البلجيكي، تغريدة غبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" كتب فيها: "مو صلاح، يوقع مع لوميل لمدة خمس سنوات، مرحبًا مو".

وتعاقد لوميل، مع محمد صلاح، اللاعب ذو الأصل المغربي، والذي يحمل الجنسية البلجيكية، وليس الفرعون المصري، نجم ليفربول الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صلاح صاحب الـ 20 عامًا، قد بدأ مسيرته من شباب فريق سان خيلويزي، قبل أن ينتقل في الصيف الماضي إلى فريق كلوب إن إكس تي، في صفقة انتقال حر، ومنه إلى لوميل مقابل 350 ألف يورو.

جدير بالذكر أن صلاح نجم ليفربول يمضي في الوقت الحالي فترة الإعداد مع النادي الإنجليزي وفاز لتوه بثلاثية ع مانشستر يونايتد.