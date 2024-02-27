"نحتاج إلى معجزة" .. كلوب يُثير رُعب جماهير ليفربول حول إصابة صلاح!

أنباء مُقلقة لجمهور الريدز

يشعر المدرب الألماني يورجن كلوب بحالة من الإحباط، بسبب الإصابات العديدة التي يعاني منها نجوم ليفربول الفترة الأخيرة.

ليفربول حصد مؤخرًا كأس رابطة المحترفين "كاراباو كب"، ويتطلع لمواجهة ساوثامبتون، غدًا، الأربعاء، بكأس الاتحاد الإنجليزي، وسط غموض حول موقف محمد صلاح وداروين نونيز وريان جرافينبيرش بالإضافة إلى واتارو إندو.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمواجهة القديسين:"نحن بحاجة إلى معجزات مع بعض اللاعبين المصابين، ولهذا السبب لا أريد أن أخرجهم من حساباتي لفترة طويلة".

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وأضاف:"الوضع من الصعب التنبؤ به، بالحديث عن داروين وصلاح سيكون علينا الانتظار لموقف كل منهما بشكل يومي، إندو تعرض لضربة لا يمكنني القول إنه تعافى منها تمامًا ولكن دعونا ننتظر".

وعن اللاعب الشاب ستيفان باجسيتيتش:"تناولت الغداء ورأيته يتدرب، جلست هناك وفكرت وقلت لنفسي، لماذا لا يلعب؟ من الواضح إنه لا يزال يكتسب المزيد من اللياقة البدنية، ولكنه يفعل كل شيء ويتدرب بشكل مبهر".

يذكر أن صلاح لم يظهر مع ليفربول منذ عودته من كأس الأمم الإفريقية مع مصر، سوى في الشوط الثاني لمواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي، مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول لياقته.