"نمزح مع بعضنا خلال المباريات!" .. محمد سيماكان يكشف عن كيفية استقباله في غرفة ملابس النصر

محمد سيماكان أعلن عن نفسه كأحد أهم لاعبي النصر في الموسم الحالي..

أعرب النجم الفرنسي محمد سيماكان، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن سعادته الكبيرة داخل العالمي، الذي انضم إليه في الميركاتو الصيفي الماضي.

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سيماكان البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى النصر في صيف عام 2024، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني، في صفقة قدرت قيمتها بـ35 مليون يورو تقريبًا؛ وبعقد لمدة 5 سنوات حتى 30 يونيو 2029.

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وقال سيماكان في تصريحات مع قناة نادي النصر عبر منصة "دازن" العالمية: "أشعر أنني في منزلي حقًا.. منذ انضمامي للفريق النصراوي وجميع زملائي يعاملوني؛ كما لو كنت ألعب معهم منذ سنواتٍ طويلة".

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وأكد المدافع الفرنسي الذي يقدّم مستويات رائعة منذ الانضمام لقلعة العالمي، أن الأجواء داخل غرفة ملابس الفريق الأصفر، أكثر من رائعة؛ حيث أنه يشتاق إلى زملائه، عندما يتواجد في بلاده خلال فترات التوقف والإجازات.

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وكشف سيماكان عن أن لاعبي النصر، كثيرًا ما يمازحون بعضهم البعض في التدريبات وخلال المباريات؛ قائلًا: "نحن نعرف متى نمزح، ومتى يجب أن نكون جادين.. هذا أمر خاص جدًا بالنسبة لي".

ويستعد سيماكان مع النصر حاليًا؛ لكلاسيكو المملكة الكبير ضد الاتحاد، والمقرر مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

جدير بالذكر أن محمد سيماكان، لعب 16 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ حيث صنع هدفين دون أن يهز شباك المنافسين - حتى الآن -.