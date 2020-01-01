محمد زيدان: كلوب أبلغني أن قدراتي أفضل من صلاح بـ100 مرة

زيدان يتحدث عن علاقته بكلوب ومسيرته مع دورتموند

تحدث محمد زيدان نجم منتخب مصر وبروسيا دورتموند الألماني السابق، عن علاقته بيورجن كلوب المدير الفني الحالي لليفربول الإنجليزي.

محمد زيدان قدم مستوى أكثر من رائع مع بروسيا دورتموند، خلال مسيرته وكان على وشك الانتقال إلى أرسنال ولكن إصابة الصليبي أبعدته.

وأكد نجم دورتموند السابق خلال حديث تلفزيوني، أنه يقابل كلوب دائمًا، وأن المدرب الألماني أبلغه أن إمكانياته أفضل من صلاح 100 مرة.

وأضاف: "كلوب يقصد أن وقت لعبي لكرة القدم، كنت أمتلك قدرات كبيرة كانت ستتخطى محمد صلاح ولكن لم استغلها بالشكل المطلوب".

وتابع زيدان: "عدلي القيعي حاول ضمي للأهلي أثناء تواجدي في الدوري الألماني ولكن كان صعب للغاية بسبب تألقي في هذا الوقت".

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وأردف نجم منتخب مصر السابق: "أبو تريكة كان سيقدم ما يقدمه صلاح في حالة حصوله على فرصة الاحتراف في ليفربول أثناء مسيرته".

زيدان توج مع منتخب مصر ببطولتي كأس الأمم الإفريقية 2008 و 2010 رفقة جيل الفراعنة الذي قاده المدير الفني حسن شحاتة.