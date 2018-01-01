محمد روراوة: علاقاتنا بالأخوة السودانيين قوية منذ التأهل لمونديال 2010

المنتخب الجزائري تأهل على نظيره المصري في مواجهة أقيمت في أم درمان بالسودان عام 2009

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تحدث محمد روراوة، نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن قرعة دور الربع نهائي ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والتي أقيمت اليوم.

روراوة أكد خلال تصريحات تلفزيونية عقب القرعة، على أنها كانت عادلة، ونتج عنها مواجهات قوية جدًا، خاصة ديربي مغاربي.

نائب رئيس الاتحاد العربي علق على وقوع ممثل الكرة الجزائرية مع المريخ السوداني، حيث قال: "الأخوة الجزائريين اعتادوا المجيء إلى المغرب، وعلاقتنا بهم قوية".

بطل العرب من يكون 🤔



إليكم مواجهات الأدوار النهائية لـ كأس زايد للأندية الأبطال 💫



مواجهة قوية تنتظرنا في أقصى المغرب العربي وقمّة خليجية تجمع أهلي جدة بالوصل الإماراتي 🔥 pic.twitter.com/uC8hjaRw8y — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 17, 2018

محمد روراوة تابع "أتمنى أن يفوز الأفضل، وعلاقتنا بالسودان قوية ومتينة، ودائمًا تربطنا معهم ذكريات رائعة، بتأهلنا إلى كأس العالم 2010 على حساب مصر".

واختتم نائب رئيس الاتحاد العربي حديثه قائلًا "ذكرياتنا مع السودانيين جميلة، وأتمنى للأفضل الفوز والتتويج باللقب".

القرعة أوقعت مولودية الجزائر مع المريخ السوداني، في دور الربع نهائي ضمن منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.