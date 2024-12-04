النجم المصري يسقط ضحية لسخرية الجماهير

وجه محمد أبوتريكة، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، رسالة إلى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، في ظل حالة تردي النتائج التي يعاني منها فريقه بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكان أبوتريكة قد أطلق تصريحًا شهيرًا قبل شهر تقريبًا، مشيرًا إلى أن آرني سلوت مدرب ليفربول يجب ألا يغتر ببدايته الجيدة في البريميرليج، وتوقع أن يسقط في مباريات أكتوبر ونوفمبر، وتحديدًا بمجرد مواجهة مانشستر سيتي ومدربه جوارديولا وكذلك الفرق الكبرى في دوري الأبطال.

وقال أبوتريكة في قنوات "بي إن سبورتس": "منك لله جوارديولا، جعلت سلوت يسخر منك في المؤتمرات الصحفية، وستكون نقطة سوداء في تاريخك عندما تخسر الدوري أمام مدرب مثل سلوت".

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وأضاف: "جوارديولا خسر لقب الدوري ضد عمالقة مثل جوزيه مورينيو، أنطونيو كونتي ويورجن كلوب، لكن عندما يخسر الدوري أمام سلوت فهي نقطة سوداء بتاريخك، حتى لو فزت بالبريميرليج 6 مرات من قبل".

وتابع أبوتريكة: "المدرب الإسباني في وضع سيئ للغاية، ليس طبيعيًا أن يغيب عن الانتصارات لـ6 مباريات متتالية، هو منفعل للغاية الآن وبدأ يعود لتاريخه من أجل الدفاع عن نفسه، يجب أن يعود للتواجد بين الأربعة الكبار ويدعم فريقه بـ3 صفقات شتوية ومن بعدها يمكنه تقليص الفارق الكبير مع ليفربول والعودة للمنافسة على اللقب بقوة".

وختم: "المنافسة على البريميرليج مفتوح، وليفربول لديه مواجهات صعبة أمام آرسنال وتشيلسي، من الممكن أن يخسر الكثير من النقاط، ويتعثر وهنا ستكون فرصة جوارديولا للعودة إلى المنافسة".

ويغيب مانشستر سيتي عن الانتصارات منذ 7 مباريات، منها 5 خسائر متتالية، ليتراجع إلى المركز الخامس في البريميرليج بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر، ويتراجع أيضًا في دوري الأبطال إلى المركز الـ17 في الترتيب العام بـ8 نقاط.