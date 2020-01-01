محمد العويس ينفي تمرده على الأهلي ويكشف سبب غيابه عنه

حارس المرمى ينفي مساومته للنادي

نفى محمد العويس حارس مرمى الأهلي السعودي كل الأخبار التي تحدثت عن غيابه عن تدريبات فريقه للضغط على الإدارة بهدف منحه مستحقاته المالية المتأخرة والتي تصل إلى 4.5 مليون ريال سعودي.

وأوضح اللاعب السعودي خلال تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية أن غيابه الفترة الماضية كان بسبب استكمال مراحل علاجه ولا شيء آخر، وقد نفى تمامًا الإشاعات التي تحدثت عن اشتراطه الحصول على كامل مستحقاته المالية المتأخرة قبل العودة للفريق.

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وأكد العويس أنه كان يُكمل مراحل تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في وجهه خلال مباراة الفيصلي والتي اضطرته لإجراء عملية جراحية لعلاج كسر في عظمة الوجه.

وأضاف اللاعب أنه لا يرغب بالحديث عن أي موضوعات مالية تخصه، لأن تركيزه منصبٌّ حاليًّا على العودة للفريق وحماية مرماه، مشيرًا إلى أن النادي يمرُّ بفترة حسَّاسة، تتطلَّب وقوف الجميع معه، ودعم الكيان بعيدًا عن أي أخبار سلبية قد تضر بمصلحة الفريق.

الصحيفة السعودية أكدت عبر مصادرها الخاصة أن مستحقات العويس المالية البالغة 4.5 مليون ريال سعودي تتمثل في 3 دفعات من مقدمه عقده الذي وقعه مع الفريق عام 2017، مشيرة لطلب اللاعب من الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في الأهلي وإدارة الرئيس السابق أحمد الصائغ الحصول على أمواله أكثر من مرة وحصوله على عدة وعود بمنحه إياها لكن دون تنفيذ.

وأتمت الصحيفة أن العويس يتسلم رواتبه الشهرية بانتظام من الأهلي، وأن المشكلة تكمن فقط في الدفعات المالية المتأخرة من مقدم العقد.