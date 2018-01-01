صراع منتظر من الهلال والاتحاد على محمد الصيعري

الصراع المقبل سيكون بين الهلال والاتحاد بعد أن بادرا بالاتصال إلى إدارة خالد الدبل للسؤال عن إمكانية ضم اللاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود صراع محتمل من بعض الأندية السعودية خلال الأيام المقبلة من أجل التعاقد مع اللاعب محمد الصيعري مهاجم نادي الاتفاق المعار إلى نادي الحزم.

التقارير الصحفية أشارت إلى أن الصراع المقبل سيكون بين الهلال والاتحاد بعد أن بادرا بالاتصال إلى إدارة خالد الدبل للسؤال عن إمكانية ضم اللاعب إلى صفوفهما إثر تألقه مع الحزم حالياً.

وكانت إدارة نادي الاتفاق قد اشترطت على الهلال مبلغاً مالياً كبيراً، إضافة إلى لاعبين، من أجل إتمام الصفقة مع بداية الموسم المقبل، فيما طلبت مبلغاً مالياً من الاتحاد، دون وجود لاعبين في الصفقة. اختيارات المحررين توليسو: ديمبيلي لا يتأخر في مواعيده مع منتخب فرنسا

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ويتعين على الاتحاد انتظار رد إدارة الاتفاق على طلب نظيرتها في الهلال، أو المزايدة إذا كان يرغب في ضمه إلى صفوف فريقه.

ويُقدم الصيعري أداءً مميزاً مع الحزم خلال الموسم الحالي، حيث سجل اللاعب ثمانية أهداف في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، آخرها في شباك الهلال 2 /1 في الجولة 13 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.