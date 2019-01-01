محمد الشلهوب يحتفل بتأهل مانشستر يونايتد وجوميس يُعلق غاضبًا

خطف مانشستر يونايتد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تفاعل اللاعب السعودي محمد الشلهوب نجم نادي الهلال السعودي مع تأهل مانشستر يونايتد فريقه المفضل أوروبياً على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال اوروبا.

وخطف مانشستر يونايتد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب الفريق الباريسي، حيث استفاد من قاعدة التسجيل خارج الملعب، بعد التعادل في مباراتي الذهاب والإياب 3\3.

الشلهوب نشر فيديو عبر حسابه وهو يتابع ركلة الجزاء التي ساهمت في تأهل الشياطين الحمر إلى ربع النهائي القاري، معبرًا عن فرحته الكبيرة.

👶 مولود جديد

😎 هدف الفوز في العين

💪 ريمونتادا فريقه المفضل



الشلهوب @mbsh_10 يعيش أيامًا سعيدة! 😂 pic.twitter.com/fh9gCXlj8l — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 7, 2019

كما غرد الشلهوب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : مانشستر يونايتد سبع ارواح.

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وكان الرد من زميله اللاعب بافتيمبي جوميس هداف نادي الهلال، والذي رد على الشلهوب قائلاً : أنا فرنسي من وجوه غضب، ليرد الشلهوب على زميله بالفريق : أنا آسف يا أسدنا.