محمد الدعيع في خطر .. مارسيلو جروهي يقترب من كسر رقمه القياسي

حارس الاتحاد يُبدع بتصدياته في الموسم الجاري

موسم أكثر من رائع يقدمه الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي مع نادي الاتحاد السعودي، وإن كان يفعل منذ الموسم الماضي بالفعل.

البرازيلي قاد العميد أمس الخميس، لتحقيق الفوز أمام الاتفاق بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، في مباراة أنقذ بها فريقه في أكثر من فرصة خطيرة.

بهذه المباراة يكون جروهي قد خرج بشباك نظيفة من 11 مباراة من أصل 17 في الموسم الجاري، ليكون أفضل حارس مرمى حتى الآن.

وأصبح مارسيلو على بعد ثلاث مباريات فقط من معادلة رقم أسطورة حراسة مرمى الهلال محمد الدعيع، الذي وصل لـ14 مباراة دون أي أهداف في موسم واحد، وهو الرقم القياسي، الذي لم ينجح أي حارس من بعده في الوصول له، لكن يبدو أن جروهي قد يفعل، في ظل بقاء 13 مباراة على نهاية الموسم.

يذكر أن جروهي كان قد خرج الموسم الماضي بشباك نظيفة من 12 مباراة من أصل 28 خاضها، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.