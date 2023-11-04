"تافه ويشبه دكان شعبي" .. محمد البكيري يشن هجومًا حادًا على لاعب الاتحاد

ما قام به اللاعب خلال مواجهة الاتحاد والشباب لم يتقبله الإعلامي الاتحادي نهائيًًا..

SHAHID

شن الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري هجومًا حادًا على لاعب جديد من العميد، بعدما كان قد هاجم مهاجمه وقائد الفرنسي كريم بنزيما من قبل.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العميد تلقى الهزيمة أمس الجمعة، أمام الشباب بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ليواصل سلسلة اللا انتصارات للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة ذاتها.

وأثناء سريان المباراة، قرر لاعب النمور زكريا هوساوي مغادرة مقاعد البدلاء في موقف غريب، ينبئ عن قناعته بعدم قدرة فريقه على العودة في النتيجة وإدارك التعادل رغم أن الـ90 دقيقة لم تكن قد انتهت بعد.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

هذا التصرف دفع البكيري لتوجيه انتقادات لاذعة للاعب، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هذا لاعب ذو تصرفات تافهة في منظومة الانضباط الفني والسلوك الرياضي، زكريا هوساوي مثله مثل كثير من اللاعبين السعوديين، ما إن يضمن عقده الاحترافي المحترف في فريق كبير الاتحاد إلا ويتحول إلى ما يشبه دكان شعبي في ارضى شارع تجاري، تشوه بصري وبس".

يذكر أن الاتحاد يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة مؤقتًا لحين انتهاء مباريات هذه الجولة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق 11 نقطة، والتي يحتلها الهلال.

SHAHID