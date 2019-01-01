محمد أحمد: العين لا يُنافس إلا نفسه على لقب دوري الخليج العربي

المدافع رشح العين 5 مرات!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال محمد أحمد مدافع العين أن فريقه لا يُنافس إلا نفسه على لقب دوري الخليج العربي الإماراتي.

وطُلب من صاحب الـ30 عامًا طرح توقعاته للمتنافسين على لقب الدوري الإماراتي للموسم الجديد، فأجاب لقناة أبو ظبي الرياضية "سأعطيك 5 فرق، العين العين العين العين العين".

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مضيفًا "العين لا يُنافس إلى نفسه، إن كان الفريق جاهزًا لن يُنافسه أحد على اللقب. أدرك أن ما أقوله يُحملني مسؤولية كبيرة، لكني موجود في العين وبالتالي أنا مطالب بتحمل المسؤولية، أنا في الفريق منذ 7 سنوات وقد جددت عقدي لـ5 سنوات أخرى ولذا يجب أن أتحمل المسؤولية".

"أحترم كافة الفرق المنافسة، وبالتأكيد لديهم طموحهم وسيُحاولون اللعب والمنافسة، لكن لو كان فريقي العين جاهزًا .. سينافس نفسه على الملعب".

يُذكر أن العين أبرم عدد من الصفقات الممتازة في سوق الانتقالات الصيفي استعدادًا للموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي، وأبرزهم لابا كودجا وعبد الرحمن مزيان وكايو كانيدو.