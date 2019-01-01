تيسير الجاسم ينقل رسالة مطمئنة لناديه الجديد

لاعب الأهلي السابق سيبدأ مغامرة جديدة في الكويت

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نقل تيسير الجاسم رسالة مطمئنة لفريقه الجديد "النصر الكويتي"، بقوله أنه جاهز تمامًا للعب ولم ينقطع أبدًا عن التدريبات طوال الفترة الماضية.

وكان الجاسم صاحب الـ35 عامًا قد رحل عن الأهلي السعودي بعد مسيرة حافلة بالنجاحات، وقد أتم انتقاله للنصر في آخر أيام سوق الانتقالات لصيف 2019 ليُصبح أول سعودي يُوقع عقدًا احترافيًا في الدوري الكويتي.

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وقد وقع اللاعب على عقد يمتد لموسم واحد مقابل 300 ألف دولار.

وقال الجاسم عن الأشهر الأخيرة التي شهدت تواجده دون أي نادٍ عقب نهاية عقده مع الأهلي "لم أنقطع عن التدريبات أبدًا، حيث كنت أنفذ برنامجًا تدريبيًا في أحد الأندية الخاصة رغبة مني في الحفاظ على لياقتي البدنية إلى جانب اللعب في هذا الموسم".

أضاف عن أسباب اختياره النصر، حسبما نقلت صحيفة الاقتصادية، "كانت هناك عدة عروض وفضلت اللعب للنصر الكويتي، رغبة مني في خوض تجربة احترافية في الخليج إلى جانب المفاوضات الجدية مع مسؤولي النادي الكويتي".

"لم تأخذ المفاوضات وقتًا طويلًا في ظل التقارب حول الأمور كافة، وأنا سعيد جدًا باللعب للنصر الكويتي".

من جانبه، أكد فيصل العدواني رئيس جاهز الكرة بالنصر أن المفاوضات مع الجاسم بدأت منذ شهر لكنها توقفت بعد اكتمال عدد الأجاب بالفريق، إلا أن عدم اقتناع المدرب التونسي لطفي رحيم بأداء البرازيلي سيلفا خلال معسكر الإعداد دفع الإدارة للتخلي عنه وحسم المفاوضات مع الجاسم.