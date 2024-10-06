"اغلق التلفاز" تطارد أبو تريكة وتتسبب في وصلة مزاح في ستوديوهات بي إن

مقدموا الاستوديو التحليلي لبي إن يمزحون مع أبو تريك

طاردت كلمة محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي والكرة المصرية، التي قالها مؤخرًا "أطفئ التلفاز"، وتسببت له في مزاح داخل ستوديوهات "بي إن سبورتس".

وكان أبو تريكة قد وجه رسالة قوية إلى منتقدي حديثه خارج كرة القدم، مطالبًا إياهم بإطفاء التلفاز إذا كان حديثه لا يعجبهم، وأن دوره ليس مقتصرًا للحديث عن مباريات كرة القدم، بل أيضًا لتثقيف المتابعين.

يُذكر أن أبو تريكة اعتاد الحديث في المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خلال تواجده عبر ستوديوهات "بي إن"، وهو الأمر الذي عرضه للعديد من الانتقادات من المتابعين.

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وخلال تواجد أبو تريكة رفقة حاتم الطرابلسي، وأثناء دخول مقدم الاستوديو التحليلي محمد سعدون الكواري، قال له زميله عبد العزيز النصر: "كنا ننتظرك تشرفنا وتأخرت".

ورد محمد سعدون على محمد أبو تريكة قائلًا: "مش عاجبك تأخيري أطفئ التلفاز"، في إشارة إلى تصريحه السابق، وهو الأمر الذي أضحك كل من في الاستوديو.