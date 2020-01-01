محرز يفك أخيرًا عقدة مانشستر يونايتد

محرز يفك شفرة شباك مانشستر يونايتد في مشاركته العاشرة ضدهم

سجل رياض محرز الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في شباك مانشستر يونايتد في المباراة التي تقام بينهما في الدور نصف النهائي لكأس كاراباو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في شوط لم يحضر فيه الشياطين الحمر وكادت تتوسع النتيجة إلى ما هو أكثر من ذلك.

وبالهدف الذي سجله محرز في شباك الحارس ديفيد دي خيا، يفتتح النجم الدولي الجزائري سجل أهدافه في شباك الشياطين الحمر بعد سلسلة من الفشل في التسجيل ضدهم.

وفي المشاركة رقم 10 لمحرز ضد مانشستر يونايتد سواء بقميص فريقه الحالي مانشستر سيتي أو بقميص ليستر سيتي سجل الجناح الجزائري أول أهدافه في مرمى الشياطين الحمر.

ويعد هذا الهدف هو الهدف رقم 15 الذي يشارك فيه رياض محرز خلال 19 مباراة شارك فيها هذا الموسم بشكل أساسي مع مانشستر سيتي.

وسجل محرز 6 أهداف وصنع 9 آخرين، وذلك في جميع المسابقات التي شارك فيها النجم الدولي الجزائري سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.

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يذكر أن رياض محرز قد حصد اليوم جائزة أفضل هدف في أفريقيا عن هدفه في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية في شباك منتخب نيجيريا.