محرز يرد على جوارديولا: لازلت أتعلم

رياض محرز يرى أنه لا زال يتعلم في مانشستر سيتي أمام مطالبات جوارديولا بالتغيير

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رد النجم الجزائري رياض محرز على مطالبات جوارديولا بالتغيير من أسلوبة بأنه لا زال في طور التعلم والتأقلم.

وكان رياض محرز قد غاب عن المشهد الأساسي لمانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، مما أثار الكثير من الجدل.

وقالت بعض الصحف الإنجليزية إن بيب جوارديولا طالب رياض محرز بتغيير بعض التفاصيل الخاصة بطريقة لعبه.

وبخصوص ذلك، قال رياض محرز إنه لا زال لتعلم ولا زال في إطار التأفلم مع الأجواء في مانشستر سيتي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "لا زلت في موسمي الأول مع مانشستر سيتي، بالطبع لا يمكن تقييم الأمور بشكل كامل في الموسم الأول"

وتابع: "العمل مع بيب جوارديولا مفيد جدًا لأي لاعب، لقد اكتسبت العديد من الخبرات خلال الشهور الأولى لي هناك"

هاتريك بيتيس.. هل استحق ميسي كل هذا "التطبيل"

يذكر أن رياض محرز كان قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من ليستر سيتي.