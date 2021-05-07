محرز: لست ميسي أو رونالدو حتى لا أدافع

النجم الجزائري كشف عن سر الفوز على باريس

يؤمن رياض محرز جناح مانشستر سيتي، أن الجهد الدفاعي الذي بذله فريقه ضد باريس سان جيرمان، كان سبب التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

النجم الجزائري شارك في تأهل سيتي إلى المباراة النهائية، وكان من أهم العناصر التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز لفريق المدرب بيب جوارديولا.

مستوى محرز ضد باريس ذهابًا وإيابًا، كان علامة فارقة لصالح فريقه، ليخرج للحديث عن كواليس هذه المواجهة الصعبة ضد الفريق الفرنسي.

ماذا قال محرز؟

الجزائري قال لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:"بيب جوارديولا شبعنا حقًا بهذه العدوانية عند فقدان الكرة، لكي تكون لاعبًا عالي المستوى عليك بذل هذا النوع من الجهد".

وأضاف:"أنا لا أدافع جيدًا، لكني أفعل ما يمكنني القيام به لمساعدة زملائي في الفريق، لأنك إذا لم تدافع جيدًا ستتم معاقبتك".

وتابع:"لو كنت كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي أو نيمار أو كيليان مبابي، ولديك مثل هذه الصفات غير العادية ربما يمكنك تجاهل بعض المهام الدفاعية".

كيف يرى الفوز على باريس؟

محرز استكمل تصريحاته:"عندما ننظر إلى باريس نقول لأنفسنا من الصعب الفوز بدوري الأبطال إذا لم يدافع الجميع".

واستكمل:"رأيت نيمار يدافع كثيرًا ومبابي أيضًا في مباراة الذهاب، أعتقد أننا كنا أفضل قليلًا منهم بشكل عام، ولم نتأهل لمجرد أنهم لعبوا بعدد أقل".

ماذا قدم محرز أمام باريس؟

جناح مانشستر سيتي نجح في تسجيل الهدف الثاني من ركلة حرة في مواجهة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء التي انتهت بفوز فريقه 2/1.

وتكفل محرز بتسجيل ثنائية الإياب بهدفين في شباك الحارس كيلور نافاس، ليتأهل سيتي 4/1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ماذا فعل محرز مع سيتي هذا الموسم؟

النجم الجزائري ربما يمر بالموسم الأفضل له مع سيتي منذ انضمامه للفريق، بعد حصوله على الفرصة الكاملة لإثبات قدراته.

صاحب الـ30 سنة نجح في تسجيل 14 هدفًا بكل البطولات وصنع 7 في 45 مباراة لعبها مع الفريق.

اقرأ أيضًا ..