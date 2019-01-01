محرز: غير نادم على الانضمام لمانشستر سيتي

رياض محرز نجم مانشستر سيتي يؤكد أنه غير نادم على الانضمام لصفوف بطل الدوري الإنجليزي رغم ابتعاده عن المشاركة.

أكد النجم الجزائري رياض محرز أنه غير نادم على الانضمام لصفوف فريق مانشستر سيتي بالرغم من ابتعاده عن المشاركة في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات نقلتها على لسانه صحيفة "ميرور" وأكد خلالها على سعادته بالعمل مع المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

"التوقيع لمانشستر سيتي جعلني رجلًا سعيدًا فلقد انضممت لصفوف فريق يملك قوة كبيرة ونجومًا من مستوى خاص للغاية".

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وأضاف: "يقودنا مدير فني عظيم، بكل صراحة لا أندم على هذا الاختيار فنحن لدينا مدرب رائع ودومًا يدفعنا لتقديم المزيد".

وأكمل: "عندما أتواجد في الملعب أقدم كل ما لدي فقط من أجله، متطلباته تكون كثيرة للغاية لكن كل ذلك في النهاية من أجل الفريق".

جدير بالذكر أن محرز كان قد شارك في فوز مانشستر سيتي مساء الأمس على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في كأس الرابطة.