محترف وحيد يُبلغ إدارة الأهلي بالبقاء في جدة

لاعب واحد فقط قرر البقاء في جدة

أبلغ جميع اللاعبين المحترفين الأجانب في قائمة فريق الأهلي لكرة القدم إدارة النادي رغبتهم في الرحيل عن جدة والعودة إلى بلادهم.

ويرغب اللاعبين في المغادرة والالتحاق بأسرهم الموجودين في بعض الدول الأوروبية، بعد أن منحتهم إدارة النادي الضوء الأخضر للعودة والاستمتاع بأخذ قسط من الراحة.

ويأتي هذا القرار بعد التأكد من صعوبة عودة النشاط الرياضي حاليًا، حيث من المتوقع أن يعود في بداية الصيف المقبل في حال سمحت الجهات الصحية باستئناف المسابقات الرياضية المحلية في حال تم القضاء على فيروس كورونا وانحسار انتشاره.

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وطلب اللاعب دجانيني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر التواجد مع أفراد أسرته في البرتغال، بينما يرغب اللاعب لوكاس ليما الظهير الأيسر البرازيلي في فريق الأهلي السفر إلى فرنسا.

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن لاعب واحد فقط قرر البقاء في جدة، وهو اللاعب عمر السومة بعد أن استقر مع أسرته مؤخراً وتملك منزلاً خاصاً عقب حصوله على الإقامة المميزة.

وتوقف الدوري السعودي والنشاط الرياضي بالكامل في السعودية منذ منتصف مارس الماضي وحتى إشعار آخر، لحين دراسة الوضع إما بإلغاء الموسم أو استكماله في الأشهر المقبلة، بعد السيطرة على انتشار الفيروس.