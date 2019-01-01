محترف الهلال مطلوب في الدوري الصيني
ماجد جزر فيسبوك تويتر
كشفت تقارير صحفية صينية عن رغبة نادي تيانجين الصيني في التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بنشرقي لاعب نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
التقارير أشارت إلى أن إدارة النادي الصيني ستدخل في مفاوضات مع نظريتها في الهلال من أجل ضم اللاعب المغربي صاحب الـ25 عامًا.
بنشرقي أنهى تجربة إعارة منذ أسابيع مع نادي لانس الفرنسي، والتي انتهت بهبوط الفريق إلى الدرجة الثانية وعدم تفعيل بند عقد الشراء.
بشرى سارة لجماهير @Alhilal_FC 🙌— موقع قول السعودي (@GoalSA) June 15, 2019
كاريلي سبق وأن نجح في الانتصار على @AlNassrFC بهدفين لهدف وذلك عندما كان مدربًا لفريق @alwehdaclub1 👨🏫 pic.twitter.com/7sBpMKsWmi
التقارير أوضحت أنس اللاعب سيلتقي في الفترة المقبلة مع إدارة الهلال لبحث مستقبله مع الفريق، وبحث إمكانية الرحيل للدوري الصيني.
ويبدو أن الهلال لا ينوي استمرار بنشرقي مع الفريق، ومن المنتظر حسم مصيره بشكل نهائي مع الإدارة الجديد للنادي.
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يُذكر أن بنشرقي قد شارك لانس خلال الموسم الحالي في 23 مباراة، منها 11 مباراة كلاعب أساسي، وسجل 3 أهداف فقط.