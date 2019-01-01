محترف الاتحاد يرغب في الرحيل لعدم قدرة الفريق على المنافسة

مهاجم باوك اليوناني السابق يرغب في الرحيل عن صفوف العميد

كشفت تقارير صحفية يونانية عن رغبة اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم نادي الاتحاد السعودي في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وبحسب التقارير فأن المهاجم الصربي يرغب في فسخ عقده مع إدارة العميد، بسبب عدم شعوره بالارتياح داخل الفريق.

التقارير أشارت إلى أن مهاجم باوك اليوناني السابق يرغب في الرحيل عن صفوف العميد لعدم إيفائهم بوعودهم الخاصة بصناعة فريق قوي ينافس في كل البطولات.

إدارة الاتحاد فرطت في عدد من اللاعبين بقيمة الإيفواري سانوجو، وجاري رودريجيز، لاعب الرأس الأخضر، مما تسبب في انعكاس ذلك على النتائج في دوري أبطال آسيا، والدوري المحلي.

ولم يسجل بريجوفيتش، سوى هدف واحد في شباك الرائد 3 /1، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بينما أبعده التشيلي لويس سييرا، مدرب الاتحاد السابق، عن المشاركة مع الفريق بشكل أساسي.

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يُذكر أن بريجوفيتش كان قد انضم إلى صفوف الاتحاد يناير الماضي قادمًا من باوك سالونيكا اليوناني، بعقد يمتد حتى 2023.