محتال يسرق 175 ألف باوند من حساب رياض محرز

محرز يتعرض للسرقة

تعرض النجم الدولي الجزائري ولاعب نادي مانشستر سيتي لعملية احتيال غريبة من نوعها، حيث تمت سرقة مبلغ بسرقة 175.830 باوند، من البطاقة المصرفية للاعب قبل أن ينتبه للأمر.

حدث ذلك عبر محتال تم الكشف عن هويته فيما بعد، حيث سرق هذا المبلغ ولم يكتفِ بذلك، بل أنفق جزءاً منه في رحلة كلفته 20 ألف جنيه إسترليني في جزيرة إيبيزا.

واستمر الأمر لمدة 5 أسابيع، حتى أدرك النجم الدولي الجزائري ما يحدث معه وينتبه لعملية السرقة المستمرة التي يتعرض لها ويطالب بوقف التعامل على البطاقة المصرفية.

وبعد التعرف على هوية الرجل والذي استخدم الحيلة للحصول على بطاقة محرز المصرفية تم إلقاء القبض عليه من أجل الخضوع للتحقيقات بتهمة الاحتيال والسرقة.

السارق يدعى شريف محمد ويبلغ من العمر 32 عامًا، خرج من منزله في إيست هام بشرق لندن إلى ليستر، حيث كان محرز يلعب في ذلك الوقت.

ولهذا السبب، تبدو عمليات السحب النقدي الكبيرة من أجهزة الصراف الآلي أقل إثارة للريبة، حسب تأكيدات محكمة سناريسبروك كراون.

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وفيما بعد تم إطلاق سراح المحتال بموجب كفالة مالية، وفي الوقت الحالي رياض محرز بانتظار الحكم النهائي الذي سيصدر في الخامس والعشرين من فبراير الجاري.