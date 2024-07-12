"محبوس في قصره" .. التهرب الضريبي يحول حياة بيكيه إلى كابوس داخل برشلونة!

عقاب صارم من مجلس إدارة العاصمة الكتالونية

ورطة جديدة تعرض لها النجم المعتزل جيرارد بيكيه، بسبب مخالفته للوائح والقوانين الخاصة بمجلس مدينة برشلونة، مما أدى إلى حصوله على العقاب المناسب!

بيكيه امتنع عن دفع الضريبة المفروضة على إحدى قطع الأرض الشاغرة التي يملكها في أحد عقاراته، في حي بيدرالبيس بالعاصمة الكتالونية، مما جعل البلدية تتخذ إجراءات جدية ضده.

ووفقًا لبوابة "جلوبال كرونيكل" فإن مجلس البلدية قام بوضع بعض الحواجز عند مدخل القصر الضخم للاعب في الحي المذكور لمنع دخول السيارات، وهو الحل الذي يرى سكان الشارع أنه يؤثر على الشكل الجمالي للمنطقة ويجعلها قبيحة.

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وأوضح المصدر نفسه أن بيكيه كان بإمكانه تفادي هذا الأمر من خلال دفع ضريبة البلدية مثل جميع سكان المنطقة، ولكنه رفض ليتم معاقبته بهذه الطريقة التي وضعته في موقف مُحرج أمام الجميع.

يذكر أن بيكيه الذي اعتزل كرة القدم في يناير 2023 بعد رحلة طويلة مع برشلونة، مر ببعض الأزمات على الجانب الشخصي منذ مغادرته للملاعب، وكان أبرزها خلافاته مع صديقته السابقة شاكيرا وانفصاله عنها بعدما اتهمته بخيانتها، وتورطه في بعض التحقيقات بقضايا فساد مع رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس.