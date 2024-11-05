محاولة فاشلة .. لوائح الفيفا تمنع برشلونة من زيارة مملكة ميسي في أمريكا!

تأجيل حلم رابطة الليجا من جديد

بشكل رسمي، فشلت محاولات رابطة الدوري الإسباني، لإقامة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني "الليجا"، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت رابطة الليجا تسعى للتسويق للمسابقة، من خلال إقامة مباريات من مسابقة الدوري الإسباني في ملاعب أمريكية، لكن لوائح الفيفا تنص على ضرورة الحصول على موافقات من الاتحادات المعنية بالمسابقة أولًا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن طلب رابطة الليجا بشأن نقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الولايات المتحدة، تم رفضه من قبل الاتحاد الإسباني، لعدة أسباب أهمها ضيق الوقت وعدم انتظام مواعيد المسابقة، لذلك لن يتغير موقف المباراة، حيث تقام في ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" معقل البارسا.

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وأوضحت أن الاتحاد الإسباني احتاج لتنفيذ مقترح رابطة الليجا، الحصول على تصريح وموافقة رسمية من الفيفا لإقامة أي مباراة رسمية في بطولة محلية خارج الحدود، وهو أمر غير متاح حاليًا، بسبب إشراف لجنة "تسيير أعمال" على إدارة الاتحاد منذ استقالة الرئيس السابق لويس روبياليس في سبتمبر 2023.

وكان من المتوقع أن تستضيف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا اللقاء بين برشلونة وأتلتيكو مدريد المقرر إقامته يوم 22 ديسمبر المقبل، على ملعب هارد روك الخاص بفريق إنتر ميامي الذي يقوده نجم وأسطورة برشلونة السابق ليونيل ميسي، لكن رفض الاتحاد الإسباني حال دون إتمام الاتفاق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن إقامة المباراة يتطلب موافقة من الاتحادات الإسباني والأوروبي والكونكاكاف، ويتم أيضًا تحت إشراف وعلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأمر الذي يحتاج الكثير من الوقت، بينما المباراة تقام بعد 47 يومًا فقط.