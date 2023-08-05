محاولة سعودية "ضخمة" لضرب أحلام برشلونة في صفقة كانسيلو

دوري روشن يقلب الطاولة على النادي الكتالوني

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في الوقت الذي يحاول فيه نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، ظهرت محاولات سعودية لخطف الصفقة هذا الصيف.

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الأمور واضحة بالنسبة لكانسيلو حيث يريد اللاعب الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي بسبب أزمته مع بيب جوارديولا وخروجه تمامًا من حسابات المدرب الإسباني للموسم الجديد.

برشلونة دخل في محادثات جدية مع اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن وفقًا للصحفي الإسباني "توني خوانمارتي" فإن أحد الأندية السعودية دخل لاقتناص كانسيلو من أنياب النادي الكتالوني.

وأشار إلى أن اللاعب يغريه العرض المالي الضخم الذي تلقاه من أجل اللعب في دوري روشن السعودي، مما يمثل صدمة هائلة لبرشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز.

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رغبة كانسيلو وأولويته تظل برشلونة ولكن لا توجد موافقة نهائية حتى الآن بسبب صعوبة الاتفاق على راتبه في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي.

يذكر أن كانسيلو قضى نصف الموسم الماضي مُعارًا إلى بايرن ميونخ، قبل العودة من جديد إلى مانشستر سيتي بحثًا عن وجهة جديدة بشكل دائم.

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