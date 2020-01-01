محاولة جديدة من مانشستر سيتي لإيقاف العقوبة

إدارة مانشستر سيتي تعمل على إيقاف عقوبة الحرمان من دوري أبطال أوروبا

قررت إدارة مانشستر سيتي، اتخاذ خطوة جديدة لمحاولة إيقاف، عقوبة الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الأسبوع الماضي، حرمان الفريق الإنجليزي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

ومن جانبها كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، عن قيام مانشستر سيتي بتعيين المحامي الذي أوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرتين من قبل، في محاولة منها لوقف الحظر.

المزيد من الفرق

لماذا تم إيقاف مانشستر سيتي عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا؟

المحامي ديفيد بانيك، والذي يعتبر من أفضل رجال القانون في إنجلترا، سيعمل على إيقاف عقوبة مانشستر سيتي حول خرق قانون اللعب المالي النظيف.

المحامي الجديد لإدارة مانشستر سيتي، سيكلف خزائن النادي يومياً 20000 إسترليني.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، سيخوض منافسات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي امام ريال مدريد، وستكون مباراة الذهاب يوم الأربعاء القادم.