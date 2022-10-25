محاولات النصر تفشل .. حجازي يطمئن إدارة الاتحاد قبل التوجه إلى مصر

المدافع المصري أحمد حجازي يدخل الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد في يناير المقبل

في جولة جديدة من الجولات بين ناديي النصر والاتحاد، انتصر العميد على العالمي، لكن هذه المرة بيد المدافع المصري أحمد حجازي وليس المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

أول أمس، برأ الاتحاد الدولي "فيفا" النادي الجداوي من تهمة التحريض، التي وجهها له النصر في قضية حمد الله، بل وألزم النادي العاصمي بدفع بعض المستحقات المالية للاعب. (طالع التفاصيل)

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وخلال الفترة الماضية، تحدث تقارير سعودية عن أن النصر طلب التعاقد مع حجازي، مقابل عرض حمد الله على العميد مع خصم 50% من رواتبه، لكن النادي الجداوي رفض. (طالع التفاصيل)

وفي الإطار نفسه، أكدت صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، توصلت لاتفاق بالفعل مع حجازي، على تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين، قبل دخوله الفترة الحرة في عقده في يناير المقبل.

وأوضحت مصادر الصحفية أن إدارة العميد اجتمعت بالمدافع المصري قبل فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي، واتفق الطرفان على كافة بنود العقد بشكل مبدئي.

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يذكر أن حجازي كان قد انضم للعميد في صيف 2020 قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، على سبيل الإعارة، قبل أن ينجح النادي الجداوي في شرائه نهائيًا في نهاية الموسم.

وشارك الحاجز مع النمور في 54 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ثمانية أهداف.

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