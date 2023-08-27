محاولاته للبقاء في أوروبا فشلت .. أخيرًا راموس يوافق على عرض سعودي

الموسم الجديد بدأ ولا يزال راموس لاعبًا حرًا، فمن سيمثل خلال 2023-2024م؟

SHAHID

يبدو أن كافة محاولات المدافع الإسباني سيرخيو راموس للبقاء في أوروبا باءت بالفشل، فأصبح قريبًا للغاية من تمثيل أحد أندية دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدافع الإسباني أصبح حرًا مع نهاية الموسم الماضي، إذ انتهى عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعدما كان يمتلك أكثر من عرض في بداية الميركاتو، أصبحت تتلاشى العروض من أمامه.

الهلال انسحب رسميًا من التفاوض معه بعد ضمه للمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولحق به النصر الذي ضم إيميرك لابورت، أما بشكتاش التركي فقد أعلن إيقاف المفاوضات، نظرًا لمغالاته في المطالب المالية.

لكن قد نكون اقتربنا من معرفة وجهة راموس المقبلة، فوفقًا لقنوات "الكاس" القطرية فإن الإسباني وافق على عرض نادي الاتحاد السعودي، الذي قدم له عرضًا جديدًا خلال الأيام الماضية، بعدما كانت المفاضلة بينه وبين جوستافو جوميس؛ مدافع بالميراس البرازيلي.

وأشارت شبكة القنوات القطرية إلى أن النادي الجداوي يتجه حاليًا للانسحاب من المفاوضات مع جوميس، وحسم صفقة مدافع سان جيرمان السابق رسميًا.

يذكر أن الاتحاد يبحث عن تدعيم خط دفاعه، في ظل معاناة المصري أحمد حجازي من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، تعرض لها في نهاية الموسم الماضي.

SHAHID