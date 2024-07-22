"تدخل لرفع الظلم" .. محامي نصراوي يرفع خطابًا إلى ولي العهد محمد بن سلمان

مناشدة للداعم الأول للرياضة في السعودية..

هناك من النصراويين من طفح به الكيل أمام طريقة سير الميركاتو الصيفي الجاري، ما دفعه لرفع مناشدة رسمية إلى ولي العهد محمد بن سلمان!

العالمي لم يبرم إلا صفقة وحيدة خلال الصيف الجاري حتى الآن بتعاقده مع الحارس البرازيلي بينتو.

لكن بعض التقارير تزعم أن لجنة الاستقطابات أخطرت إدارة إبراهيم المهيدب أنه لن يتم دعم الصفقات الجديدة، بداعي أن الميزانية المحددة للنادي تم استنزافها في الصيف الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا دفع المحامي النصراوي سعود الرمان لرفع خطاب رسمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، موجه لولي العهد، مطالبًا إياه بالتدخل لـ"رفع الظلم عن النصر" - على حد قوله -.

وجاء نص رسالة الرمان كالتالي:

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد حفظه الله،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أتقدم لسموكم الكريم بهذه الرسالة وكلي أمل في عدلكم وحرصكم على تعزيز روح التنافس الشريف في رياضتنا الوطنية.

نادي النصر، الذي يعد من أعمدة الرياضة في المملكة، يواجه تحديات وصعوبات غير مسبوقة تتعلق بتعامل لجنة الاستقطابات معه. فقد شهدنا تجاهلًا واضحًا لطلبات النادي وعدم توفير الدعم اللازم، مقارنةً بما يتم تقديمه لأندية أخرى. هذا الوضع يثير تساؤلات مشروعة حول حيادية اللجنة وشفافية قراراتها.

على سبيل المثال، تم رفض العديد من طلبات النصر للتعاقدات الضرورية وتجاهل الردود عليها، مما يعوق النادي عن تحقيق أهدافه وتطلعات جماهيره. وفي نفس الوقت، نجد تسهيلات ودعمًا كبيرًا يُمنح لأندية أخرى، مما يخل بمبدأ التوازن والتكافؤ في المنافسة.

نناشد سموكم الكريم بالتدخل لرفع الظلم عن نادي النصر، وضمان حصوله على الدعم والمساندة التي يستحقها، وذلك لتعزيز الروح الرياضية العادلة والمساواة بين جميع الأندية.

نثق في حكمتكم وحرصكم على مصلحة رياضتنا الوطنية، ونسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.