"محاط بالحمقى" .. رسالة غامضة من محمد صلاح تثير الجدل

محمد صلاح يثير الجدل مجددًا..

أثار النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، جدلًا كبيرًا؛ بصورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

صلاح أثار الكثير من الحبر، في وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية، خلال الأيام الماضية؛ سواء لتصرفاته، أو بسبب مستقبله مع ليفربول.

وفي ظل كل هذا الجدل.. نشر صلاح مساء اليوم الأربعاء، صورة للكتاب الشهير "مُحاط بالحمقى"، للكاتب السويدي توماس إريكسون، والذي يتحدث فيه عن الأنماط الأربعة للسلوك البشري.

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هذه الصورة أثارت العديد من التكهنات والتسؤالات؛ بشأن ما إذا كانت رسالة "غير مباشرة" من الفرعون المصري، لكل منتقديه.

جدير بالذكر أن محمد صلاح، ألمح منذ يومين تقريبًا، باستمراره مع نادي ليفربول، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025؛ على الرغم من اهتمام عملاقي السعودية الهلال والاتحاد، بالتعاقد معه.