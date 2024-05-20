قال كلمته للهلال والاتحاد .. محمد صلاح يحسم مستقبله بـ"رسالة لجماهير ليفربول"!

حسم مستقبله بعد ارتباطه بالهلال الاتحاد..

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حسم النجم المصري محمد صلاح، "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بشكل رسمي؛ بعد الاهتمام السعودي الكبير، بالتعاقد معه.

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السعودية تريد التعاقد مع صلاح، منذ الميركاتو الصيفي الماضي وحتى الآن؛ حيث كان اللاعب قريبًا من الانتقال إلى نادي الاتحاد، قبل أن تتردد أنباء قوية، عن دخول الهلال بـ"قوة" في الصفقة.

وعلى الرغم من كل هذا الاهتمام.. أعلن صلاح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، استمراره مع ليفربول، في الموسم الرياضي القادم.

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وقال النجم المصري في رسالته لجماهير العملاق الإنجليزي: "نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم.. سنبذل كل ما في وسعنا؛ لتحقيق ذلك في الموسم المقبل".

وشدد محمد صلاح، على أن جماهير ليفربول، تستحق الاحتفال بالألقاب والإنجازات، وأنه سيقاتل هو وزملاءه بقوة؛ لتحقيق ذلك في الموسم الرياضي القادم؛ في تأكيد على استمراره مع الفريق، بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017، قادمًا من فريق العاصمة الإيطالية روما؛ حيث سجل 211 هدفًا وصنع 89 آخرين، خلال 349 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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