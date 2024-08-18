رغم محاربة قرصنة الدوري الإسباني .. نجم برشلونة يقع في خطأ ساذج بلقاء فالنسيا!

خطأ غير مقصود من نجم برشلونة

وقع فيرمين لوبيز لاعب برشلونة الإسباني في خطأ ساذج، خلال متابعته لمباراة فريقه ضد فالنسيا، بعدما غاب عنها بقرار من مدربه هانسي فليك.

وقرر فليك منح فيرمين راحة من مباراة فالنسيا بسبب شعوره بالإجهاد، ولكنه سيكون جاهزًا لمواجهة برشلونة المقبلة ضد أتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني.

ويحاول خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، محاربة قرصنة مباريات البطولة، عبر القنوات والمواقع غير الرسمية، حيث غرد عبر حسابه على "إكس" بخصوص تلك القضية.

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وجاءت تغريدة تيباس كالآتي: "إنهم يسقطون، والبعض يمزح حول الاحتيال السمعي والبصري (القرصنة)، ولكن بعد ذلك سيأتي الثراء، ولكننا سنضع حدًا لهؤلاء اللصوص".

وفي نفس الوقت قام فيرمين لوبيز لاعب برشلونة بنشر رسالة عبر حسابه على منصة "إنستجرام" بها صورة التقطها من رابط لأحد المواقع التي تقوم بالبث المباشر بشكل غير قانوني لمباريات الدوري الإسباني، معلقًا عليها: "هيا يا فريق لننتصر".

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وبعد دقائق قام فيرمين بحذف المنشور، ليقوم بنشر صورة أخرى لزملائه بالفريق وهم يقفون عند دائرة المنتصف، ويشجعهم للانتصار بالمباراة.