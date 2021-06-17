مجموعة السعودية | داني ألفيش يقود البرازيل في أولمبياد طوكيو

جاردين واجه صعوبات في تشكيل قائمته

أعلن أندريه جاردين؛ المدير الفني لمنتخب البرازيلي تحت 23 عامًا، اليوم الخميس، قائمة فريقه، التي ستمثل السامبا في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

السامبا أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة، على أن يبدأ مبارياته بملاقاة ألمانيا في 22 يوليو المقبل، ثم ساحل العاج في يوم 25، وأخيرًا السعودية يوم 28 من الشهر ذاته.

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وشهدت القائمة استدعاء ثلاثة لاعبين فوق السن، هم: داني ألفيش؛ لاعب ساوباولو صاحب الـ38 عامًا، سانتوس؛ حارس مرمى أتلتيكو باراناينسي صاحب الـ31 عامًا، ودييجو كارلوس؛ لاعب أشبيلية الإسباني صاحب الـ28 عامًا.

جاردين واجه مشكلة كبيرة في تشكيل قائمة، في ظل رفض عدد من الأندية الأوروبية الاستغناء عن لاعبيها، كون الأولمبياد ليست بطولة معتمدة من الاتحاد الدولي "فيفا"، فعلى سبيل المثال رفض باريس سان جيرمان الفرنسي السماح لنيمار المشاركة مع البرازيل، بجانب ريال مدريد الإسباني الذي رفض ترك رودريجو وفينيسيوس جونيور، وغيرهم.

وفي النهاية وبعد محاولات عدة ومفاوضات مع أندية برازيلية وغير برازيلية، ضمن قائمة السامبا في الأولمبياد 18 لاعبًا هم:

حراس المرمى: برينو (جريميو) – سانتوس (أتلتيكو باراناينسي).

الدفاع: داني ألفيش (ساو باولو) – جابرييل مينينو (بالميراس) - جيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو) – دييجو كارلوس (أشبيلية) – جابرييل ماجالهايس (آرسنال) – نينو (فلومينينسي).

خط الوسط: برونو جوماريس (ليون) – كلاودينيو (ريد بول براجانتينو) – دوجلاس لويس (أستون فيلا) – ماتيوس هنريكي (جريميو).

الهجوم: أنطوني (أياكس) – مالكوم (زينيت) – ماتيوس كونها (هيرتا برلين) – باولينيو (باير ليفركوزن) – بيدرو (فلامنجو).

يذكر أن البرازيل كانت قد توجت بطلًا للأولمبياد عام 2016، بعد الفوز أمام ألمانيا في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.