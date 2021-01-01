تعرف على مجموعة الدحيل في دوري أبطال آسيا 2021

تعرف على مجموعة الدحيل في دوري أبطال آسيا 2021، مواعيد مباريات دور المجموعات والقنوات الناقلة، وما هي البلد المستضيف للمجموعة الثالثة؟

أقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2021 خلال حفل افتراضي يوم الأربعاء 27 يناير 2021.

وأوقعت قرعة دور المجموعات نادي الدحيل القطري في دوري الأبطال في المجموعة الثالثة إلى جانب الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني والشرطة العراقي.

وستشهد النسخة الجديدة مشاركة 40 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة بدلاً من 32 فريقًا.

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وتخشى جماهير الدحيل من تكرار سيناريو العام الماضي، حيث خرج الفارس الأحمر من دور المجموعات، فهل سيتمكن بطل دوري نجوم قطر من القفز إلى دور 16 والمنافسة بقوة على البطولة هذا العام رغم وقوعه في مجموعة قوية؟

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن مجموعة الدحيل في دوري أبطال آسيا 2021 .

الصراع العربي وشراسة المنافسة .. تقييم قرعة دوري أبطال آسيا 2021

جدول مباريات الدحيل في دوري أبطال آسيا 2021

بحسب نظام بطولة دوري أبطال آسيا 2021 الجديد، ستقام مباريات كل مجموعة في دولة واحدة بنظام الدورة المجمعة، ومن المتوقع أن تقام مباريات المجموعة الثالثة المتواجد بها الدحيل في قطر.

السبب في ذلك هو وجود فريق إيراني في المجموعة هو نادي استقلال، كذلك وجود الأهلي السعودي، ومنذ سنوات لا تلعب الأندية السعودية في إيران والعكس.

لم يتم الإعلان عن جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 حتى الآن، وسيتم إضافته بمجرد الإعلان عنه.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟

ينقل دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تخصص مجموعة من قنواتها لنقل جميع المباريات.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم مباريات الدحيل في البطولة الآسيوية من خلال خدمة البث المباشر.

مجموعة الدحيل في دوري أبطال آسيا 2021